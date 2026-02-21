Pieve Stefano 38enne muore | cede lucernario durante lavori sul

Un uomo di 38 anni è morto oggi a Pieve Santo Stefano, in provincia di Arezzo, dopo essere caduto da un tetto durante i lavori di manutenzione di un impianto di climatizzazione. La causa dell’incidente è stata il cedimento di un lucernario, che ha causato la sua caduta. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma non hanno potuto fare nulla per salvarlo. La tragedia ha coinvolto anche colleghi presenti sul cantiere.

Tragedia sul Lavoro a Pieve Santo Stefano: Operaio Muore Precipitando da un Tetto. Un operaio di 38 anni ha perso la vita questo pomeriggio a Pieve Santo Stefano, in provincia di Arezzo, in seguito a una caduta da un tetto durante lavori di manutenzione su un impianto di climatizzazione. L'incidente, avvenuto in un contesto lavorativo che solleva interrogativi sulla sicurezza, ha immediatamente mobilitato i soccorsi, i quali non hanno potuto fare altro che constatare il decesso sul posto. Le indagini sono in corso per accertare le cause e le responsabilità. Ancora un morto sul lavoro in Toscana, e' successo a Pieve Santo Stefano, in provincia di Arezzo. La vittima si chiamava Marco Cacchiani, 38 anni, aretino. L'uomo, secondo una prima ricostruzione, pare che stesse effettuando la manutenzione dell'impianto