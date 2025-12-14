Cede il lucernario di un capannone abbandonato mentre fa urbex 19enne muore sul colpo dopo un volo di 5 metri

Durante un'escursione di esplorazione urbana, un giovane di 19 anni ha perso la vita dopo aver ceduto il lucernario di un capannone abbandonato ad Alzano Lombardo. La tragica caduta di circa cinque metri ha causato il decesso immediato del ragazzo, trasformando una serata tra amici in una tragedia.

