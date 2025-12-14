Cede il lucernario di un capannone abbandonato mentre fa urbex 19enne muore sul colpo dopo un volo di 5 metri
Durante un'escursione di esplorazione urbana, un giovane di 19 anni ha perso la vita dopo aver ceduto il lucernario di un capannone abbandonato ad Alzano Lombardo. La tragica caduta di circa cinque metri ha causato il decesso immediato del ragazzo, trasformando una serata tra amici in una tragedia.
Una serata tra amici finita in tragedia, una bravata costata la vita a un ragazzo di 19 anni morto nella notte cadendo dal tetto di uno stabilimento abbandonato ad Alzano Lombardo, in provincia di. Leggo.it
Cede il lucernario di un capannone abbandonato mentre fa urbex, 19enne muore sul colpo dopo un volo di 5 metri - Una serata tra amici finita in tragedia, una bravata costata la vita a un ragazzo di 19 anni morto nella notte cadendo dal tetto di uno ... msn.com
Cede un lucernario durante un’esplorazione urbana in un capannone dismesso: perde la vita un ragazzo di 19 anni - L’episodio evidenzia quanto sia fondamentale non sottovalutare mai le condizioni di edifici dismessi, ricordando che strutture apparentemente stabili possono nascondere cedimenti improvvisi e rischi d ... news.fidelityhouse.eu
Mentre l’autunno cede il passo all’inverno, Villa Igiea si accende di nuova luce, affacciata sul mare di Palermo, accompagnato dal profumo natalizio di Campomarzio70. Tra interni eleganti e atmosfere avvolgenti, il ristorante Florio accoglie con piatti stagionali - facebook.com facebook