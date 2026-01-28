Bufera alla Pubblica assistenza | volontarie postano un ballo e scatenano gli ‘odiatori’ Prima punite poi perdonate

Due volontarie della Pubblica assistenza di Carrara sono finite al centro di una bufera online dopo aver postato un video mentre ballavano durante una pausa. Il filmato, pubblicato su Tik Tok, ha fatto scoppiare polemiche e commenti feroci da parte degli utenti. Inizialmente, le ragazze sono state criticate duramente, ma poi sono state perdonate da molti. La vicenda ha acceso un acceso dibattito sulla libertà di scelta e sul rispetto delle persone anche sui social.

Carrara, 28 gennaio 2026 – Un video su Tik Tok girato in un momento di pausa ha scatenato il web e messo alla gogna mediatica due giovani volontarie della Pubblica assistenza di Carrara. Un video dove la scritta Tso, letteralmente 'Trattamento sanitario obbligatorio' ha scatenato una vera e propria 'giuria' online, tant'è che in un primo momento il presidente della Pubblica assistenza, Fabrizio Giromella, aveva fatto un post dove a nome dell'associazione annunciava provvedimenti. Le ragazze si trovavano nella sede dell'associazione, in cui come gli altri circa 300 volontari, lavorano a titolo gratuito.

