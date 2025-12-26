Ambrosini intervista De Rossi e si ritrova faccia a faccia con un vecchio nemico | Posso dirlo ora?

L'ex Milan e il campione del mondo protagonisti di un botta e risposta ricco di ricordi di campo con la sorpresa dell'incontro con Giacomazzi. De Rossi: Lavorare sperando che la Roma perda è contro natura. Applausi? I tifosi devono sentirsi liberi di non tifare per me; De Rossi, 'nemici mai': Lavorare sperando che la Roma perda è una cosa contro natura per me; Genoa, De Rossi: Lavorare sperando che la Roma perda è contro natura per me. De Rossi, le verità mai dette e la previsione sulla Roma: "Cosa è successo". Poi i retroscena su Spalletti e Stranger Things... - In un'intervista a Dazn, all'amico Massimo Ambrosini, l'allenatore del Genoa, che lunedì tornerà all'Olimpico da avversario, si racconta a 360 gradi

Ambrosini intervista De Rossi e si ritrova faccia a faccia con un vecchio nemico: “Posso dirlo ora?” - L’ex Milan e il campione del mondo protagonisti di un botta e risposta ricco di ricordi di campo con la sorpresa dell'incontro con Giacomazzi ... fanpage.it

La battuta di De Rossi a Ambrosini sul suo staff è esilarante: "Stavano a guarda' la Balivo..." - Visitando la sede del Genoa insieme all'ex centrocampista del Milan, l'allenatore rossoblù ha preso in giro parte del suo staff tecnico ... corrieredellosport.it

Quando un grandissimo centrocampista ne incontra un altro DDR: Ambrosini intervista De Rossi, dal 26 dicembre su #DAZN x.com

