Gualtieri su Piccoli Comuni | Servono più investimenti e strategie

Gualtieri ha sottolineato che i piccoli comuni, che costituiscono il 70% delle municipalità italiane e gestiscono più della metà del territorio, hanno bisogno di più fondi e piani mirati. Durante un incontro a Roma, ha evidenziato come molti di questi paesi affrontino difficoltà legate a infrastrutture obsolete e servizi pubblici insufficienti. Per favorire lo sviluppo locale, propone di indirizzare risorse specifiche e adottare strategie innovative. La questione resta centrale per la crescita di molte comunità rurali e montane del Paese.

Roma, 20 feb. (Adnkronos) - "I piccoli comuni rappresentano il 70% dei comuni e amministrano oltre il 55% del territorio nazionale. La responsabilità dell'essere sindaco nei piccoli comuni è molto significativa, si è creato un circolo vizioso che accelera lo spopolamento ma il calo della popolazione non riduce in modo proporzionale i costi e quindi rende più difficile mantenere dei presidi di servizi pubblici. Servono politiche strutturali che riguardano innanzitutto gli investimenti, quindi infrastrutture digitali sulla capacità di sostenere l'imprenditorialità locale". Così il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, durante l'evento conclusivo degli Stati generali dei piccoli comuni di Anci, al centro congressi La Nuvola, a Roma.🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Gualtieri su Piccoli Comuni: "Servono più investimenti e strategie" Leggi anche: **Ue: Schlein, 'servono investimenti comuni, ma da governo atteggiamento resa'** Leggi anche: Sicurezza, servono investimenti e più vigili Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Anci, domani sessione plenaria degli Stati generali dei piccoli Comuni; Premio Emilia-Romagna cultura 2026 a Mariangela Gualtieri; A Roma gli Stati generali dei Piccoli Comuni il 19 e 20 febbraio; Stati generali dei Piccoli Comuni, con Manfredi e Zangrillo alla 'Nuvola'. Gualtieri su Piccoli Comuni: Servono più investimenti e strategieRoma, 20 feb. (Adnkronos) - I piccoli comuni rappresentano il 70% dei comuni e amministrano oltre il 55% del territorio nazionale. La responsabilità dell'essere sindaco nei piccoli comuni è molto ... iltempo.it Anci, domani sessione plenaria degli Stati generali dei piccoli Comuni(Adnkronos) – Sono in svolgimento a Roma alla 'Nuvola' gli Stati generali dei piccoli Comuni dell’Anci, due giornate dedicate alle sfide quotidiane dei Comuni di minore dimensione demografica. Dalle 1 ... meridiananotizie.it Stati Generali dei Piccoli Comuni Il Dipartimento per le politiche di coesione partecipa ai laboratori tematici. Le azioni di rafforzamento della Capacità amministrativa: dall’esperienza del #pongov al PN #CapCoe #EUinmyRegion #CoesioneItalia x.com Al via a Roma gli Stati Generali dei Piccoli Comuni. Due giornate di confronto promosse da ANCI dedicate alla capacità amministrativa e alle sfide quotidiane dei Comuni di minore dimensione demografica. Un’importante occasione per dare voce ai territori, c - facebook.com facebook