Stanziati i fondi comunali per le famiglie numerose di Bellaria on line il bando
È stato pubblicato il bando comunale per il sostegno alle famiglie numerose di Bellaria Igea Marina. L’avviso, disponibile online fino a sabato 28 febbraio, prevede l’assegnazione di contributi finanziari destinati a supportare le famiglie con più figli. La procedura è aperta a tutti i residenti interessati, con un importo totale di 10.000 euro destinato a contributi. Per maggiori dettagli, consultare il sito del Comune.
E’ online, con scadenza fissata a sabato 28 febbraio, l’avviso pubblico che riguarda l’assegnazione di contributi a sostegno delle famiglie numerose di Bellaria Igea Marina: ammonta a 10.000 euro il fondo stanziato, per un’iniziativa che si rivolge in particolare a quei nuclei che abbiano quattro. 🔗 Leggi su Riminitoday.it
