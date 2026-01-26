Il cardinale Matteo Zuppi, presidente della Cei, invita gli italiani a riflettere sull’autonomia dei magistrati, sottolineando l’importanza di un’istituzione giudiziaria indipendente. La sua posizione si inserisce nel dibattito sulla separazione delle carriere in magistratura, evidenziando il ruolo della Chiesa nel promuovere un sistema giudiziario più autonomo e trasparente.

“Votate per l’autonomia dei magistrati “. È in sintesi la riflessione del cardinale Matteo Zuppi, presidente della Conferenza Episcopale Italiana (Cei), che così ha espresso di fatto la posizione della Chiesa sulla separazione delle carriere in magistratura. I vescovi, dunque, scendono in campo in vista del referendum del prossimo 22 e 23 marzo. In occasione dell’introduzione dei lavori del Consiglio episcopale, Zuppi ha esortato i fedeli a partecipare al referendum previsto per il prossimo marzo, ma ha anche lanciato un messaggio chiaro sulla necessità di riflettere sulle implicazioni che questa riforma avrà per il futuro della giustizia e della democrazia nel Paese. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Referendum, l’appello del cardinale Zuppi (Cei): “Votate per l’autonomia dei magistrati”

Approfondimenti su Cardinale Zuppi

A due mesi dal referendum sulla Giustizia previsto per il 22 e 23 marzo, il cardinale Matteo Zuppi, presidente della CEI, invita i cittadini a informarsi e a partecipare alle urne.

Il referendum proposto da Fratoianni evidenzia come la riforma Nordio-Meloni non affronti le criticità della giustizia italiana, quali la lentezza dei processi.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Ultime notizie su Cardinale Zuppi

Argomenti discussi: L’appello di Alessandro Barbero per il no al referendum; Referendum, l’appello agli studenti del procuratore di Palermo: Appuntamento importante anche…; Referendum, oltre 150 sindaci firmano per il No. Gualtieri: Non serve riscrivere la Costituzione; Notizie - Referendum popolare confermativo 22 e 23 Marzo 2026 - Avvisi per disponibilità alla nomina di scrutatore e di presidente di seggio.

Referendum, l’appello del cardinale Zuppi (Cei): Votate per l’autonomia dei magistratiIl presidente della Cei si espone sulla riforma della Giustizia, invitando a un voto consapevole: Autonomia e indipendenza sono connotati essenziali per l’esercizio di un processo giusto ... ilfattoquotidiano.it

Referendum, l’appello di Zuppi: Andate a votare, l’autonomia dei giudici essenzialeInvitiamo quindi tutti ad andare a votare, dopo essersi informati e aver ragionato sui temi e sulla posta in gioco. È l’appello lanciato dal cardinale presidente della Cei, Matteo Zuppi, per andare ... repubblica.it

Referendum, l’appello di Zuppi: “Andate a votare, l’autonomia dei giudici essenziale” - la Repubblica x.com

Sul referendum sulla giustizia appello del Presidente della CEI ad andare a votare facebook