Guidonia Montecelio Juventus Next Gen 1-0 LIVE | occasione per Amaradio i bianconeri cercano il pareggio

Juventusnews24.com | 7 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

di Marco Baridon Guidonia Montecelio Juventus Next Gen LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la 17ª giornata di Serie C 202526. La  Juventus Next Gen è a caccia di continuità. Dopo il pareggio col Gubbio e la vittoria con il Perugia, i bianconeri di Brambilla affrontano in trasferta il Guidonia Montecelio. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Guidonia Montecelio Juventus Next Gen 1-0: risultato e tabellino. 77? Cambio Guidonia – Entra in campo Falleni. 76? Cambi Juve – Owusu e Vacca entrano per Mazur e Anghelè. 75? Colpo di testa Amaradio – Traversone morbido di Puczka, di testa Amaradio incorna ma troppo debolmente tra le braccia di Stellato. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

