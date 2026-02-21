Piacenza | Rifiuti svolta per anziani e centro storico entro marzo

A Piacenza, i problemi nella gestione dei rifiuti sono diventati evidenti, con molte lamentele da parte dei residenti. Per affrontare questa situazione, il Comune ha deciso di intervenire entro marzo, introducendo nuove soluzioni specifiche per il centro storico e per gli anziani che vivono da soli. La modifica del sistema punta a semplificare la raccolta e migliorare la pulizia delle zone più critiche. Le nuove misure coinvolgeranno direttamente le famiglie e le attività commerciali locali.

Piacenza, svolta nella raccolta rifiuti: al via i correttivi per centro storico e anziani. Piacenza si prepara a modificare il sistema di raccolta dei rifiuti entro marzo, con interventi mirati al centro storico e un'attenzione particolare verso le persone anziane che vivono sole. L'amministrazione comunale, guidata dalla sindaca Katia Tarasconi, ha raggiunto un accordo con Iren per migliorare l'efficienza del servizio e rispondere alle esigenze dei cittadini, puntando a una città più pulita e una gestione più equa dei costi. Ritorno alla raccolta differenziata nei cortili del centro storico. Una delle novità più significative riguarda il centro storico, dove tornerà la raccolta differenziata all'interno dei cortili degli stabili.