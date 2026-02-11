Cartoceto | oltre un milione di euro per un nuovo centro civico e servizi agli anziani entro il 2026

Cartoceto investe oltre un milione di euro per costruire un nuovo centro civico e servizi dedicati agli anziani. Entro il 2026, in via Della, sorgerà una struttura moderna che ospiterà anche la sede della polizia locale. La città si sta preparando a offrire spazi più funzionali e accessibili per i suoi residenti più anziani.

Cartoceto si prepara ad accogliere i suoi anziani in una nuova struttura all’avanguardia, un centro civico che sorgerà in via Della e ospiterà anche la sede della polizia locale. L’amministrazione comunale punta a contrastare l’isolamento di oltre 350 iscritti al centro sociale anziani, investendo oltre un milione di euro provenienti dall’avanzo di amministrazione, senza gravare sui cittadini né indebitare il Comune. I lavori, iniziati a novembre 2025, dovrebbero concludersi entro luglio 2026. Una promessa di futuro e di maggiore inclusione sociale quella che si concretizza a Cartoceto, un piccolo comune della provincia di Pesaro e Urbino.🔗 Leggi su Ameve.eu Approfondimenti su Cartoceto Centro Truffe agli anziani, da Monza fino all’Impruneta: colpo da oltre mezzo milione di euro Trullo, non basta un milione di euro per la riqualificazione del centro anziani: il comune chiede gli arredi ai cittadini Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. Ultime notizie su Cartoceto Centro Argomenti discussi: Lucrezia abbraccia i suoi nonni. Nuovo centro sociale pronto a luglio; Prosegue il cantiere per la realizzazione del nuovo Centro Civico di Cartoceto. Lucrezia abbraccia i suoi nonni. Nuovo centro sociale pronto a luglioUna risposta a 350 anziani di Cartoceto. L’amministrazione: L’obiettivo è contrastare l’isolamento ... msn.com Incendio al tetto di una casa a Cartoceto I Vigili del fuoco sono intervenuti dalle ore 11:15 in via Silvio Pellico, nel comune di Cartoceto, per l’incendio del tetto in legno di un’abitazione. Sul posto sono arrivate le squadre di Pesaro, Cagli e Fano che hanno prov - facebook.com facebook

