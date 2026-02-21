Piacenza rapine e lesioni a ragazzini | presi 5 minorenni di origini straniere

A Piacenza, cinque minorenni stranieri sono stati arrestati per aver commesso rapine e aver ferito alcuni ragazzini. La polizia li ha individuati dopo una serie di atti violenti avvenuti negli ultimi giorni nel centro città. Tra loro, uno aveva già avuto problemi con la giustizia per un furto d’auto. Gli agenti hanno recuperato alcuni oggetti rubati e stanno indagando sui motivi che hanno portato i giovani a queste azioni.

Le indagini della Squadra Mobile hanno consentito di individuare un gruppo criminale attivo nell’aggressione e nel furto ai danni di ragazzi più piccoli, operante nei luoghi di aggregazione giovanile e sui social network. Il modus operandi prevedeva richieste di denaro o sigarette elettroniche, accompagnate da violenza fisica e dalla registrazione dei pestaggi con telefoni cellulari. Grazie allo studio dei social network e alle banche dati delle forze dell’ordine, sono stati identificati i cinque giovani, di seconda generazione, di cui uno già noto per un tentativo di furto d’auto. A settembre 2025 erano stati sequestrati i telefoni degli indagati per il prosieguo delle indagini.🔗 Leggi su Imolaoggi.it

Picchia e accoltella due ragazzi, arrestato 17enne di origini straniereUn ragazzo di 17 anni, di origini straniere, è stato arrestato dopo aver aggredito due giovani italiani con calci e coltellate.

La Spezia, studente accoltellato a scuola da compagno di origini straniere: è gravissimoUn grave episodio si è verificato a La Spezia, dove uno studente è stato accoltellato da un compagno di origini straniere.

