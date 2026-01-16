Un grave episodio si è verificato a La Spezia, dove uno studente è stato accoltellato da un compagno di origini straniere. Le condizioni del giovane sono apparse molto serie. L'aggressore potrebbe essere accusato di tentato omicidio aggravato dalla premeditazione. La vicenda ha suscitato attenzione e preoccupazione nella comunità locale, mentre le autorità indagano sulle dinamiche dell'aggressione.

È riuscita l’operazione chirurgica sullo studente accoltellato questa mattina in un istituto professionale della Spezia. Lo hanno annunciato gli stessi medici ai familiari e alla cinquantina di compagni di scuola che sono assiepati dal primo pomeriggio al di fuori del padiglione cinque dell’ospedale Sant’Andrea, dove il giovane è ricoverato in prognosi riservata. La coltellata ha colpito il ragazzo alla milza, perforandola. Soccorso dai volontari della Croce Rossa locale e dai medici del 118, è stato trasportato d’urgenza presso la shock room del pronto soccorso dell’ospedale Sant’Andrea. L’imponente fuoriuscita di sangue ha portato all’arresto cardiocircolatorio ma i chirurghi sono riusciti a rianimarlo. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

© Imolaoggi.it - La Spezia, studente accoltellato a scuola da compagno di origini straniere: è gravissimo

Ragazzo accoltellato alla Spezia in condizioni critiche; Studente accoltellato, fermato un minorenne.

