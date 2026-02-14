picchia e accoltella due ragazzi arrestato 17enne di origini straniere

Un ragazzo di 17 anni, di origini straniere, è stato arrestato dopo aver aggredito due giovani italiani con calci e coltellate. L’episodio è avvenuto ieri sera in centro, davanti a un bar, e ha lasciato le vittime ferite ma non in pericolo di vita. I due diciottenni sono stati portati in ospedale per le medicazioni.

La violenta aggressione a pugni e con un coltello in un appartamento nel quartiere Santa Giulia a Milano, avvenuta mercoledì sera, si fa più chiara La sfuriata, che ha avuto come vittime due ragazzi di 18 anni, sarebbe opera di un ragazzino di 17 anni, prossimo ai 18. È stato arrestato nella sua abitazione a Paullo (Milano) dalla polizia di Stato, coordinata dalla pm del tribunale dei minorenni Brunella Sardoni. Gli agenti delle Volanti sono risaliti a lui grazie ai dati rinvenuti sul telefono cellulare di una delle vittime. Nell’abitazione del diciassettenne, i poliziotti hanno trovato un panetto di hashish da cento grammi. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

Un 17enne ha picchiato e accoltellato due ragazzi di 18 anni dopo aver assunto droga in un appartamento di via Gino Severini 5, nel quartiere Santa Giulia a Milano.

