Pata Maxus Yamaha torna in pista a Phillip Island | Vierge e Locatelli al lavoro nel test ufficiale WorldSBK
Il Pata Maxus Yamaha torna in pista a Phillip Island con Xavi Vierge e Andrea Locatelli, che si allenano durante il test ufficiale prima dell’inizio del campionato WorldSBK. La squadra ha presentato per la prima volta i suoi colori australiani nel 2026, lavorando su nuove strategie e miglioramenti tecnici per affrontare la stagione. Durante i due giorni di prove, i piloti hanno concentrato le loro sessioni su regolazioni della moto e gestione della pista, che si trova a pochi chilometri dall’Oceano Pacifico.
Il Pata Maxus Yamaha ha mostrato per la prima volta in pista nel 2026 i propri colori “Down Under” con Xavi Vierge e Andrea Locatelli, impegnati nel test ufficiale di due giorni a Phillip Island, ultimo banco di prova prima del via del Campionato del Mondo FIM Superbike. Il test, disputato sul Phillip Island Grand Prix Circuit in Australia, si è concluso oggi e ha offerto indicazioni importanti, tra adattamento, gestione gomme e preparazione in chiave gara. Poche gomme, poco tempo: un test da gestire con strategia. Con opzioni di pneumatici limitate, le otto ore complessive di attività in pista – distribuite in quattro sessioni da due ore – hanno imposto un approccio diverso dal solito. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com
Gardner e Manzi chiudono l’ultimo test a Phillip Island: chilometri preziosi in vista del debutto WorldSBK 2026
Remy Gardner e Stefano Manzi hanno concluso l’ultimo test a Phillip Island il 17 febbraio, perché devono preparare al meglio il debutto nel campionato WorldSBK 2026.
LIVE MotoGP, Test Sepang 2026 in DIRETTA: Mir in vetta, 6° Bezzecchi, 8° Bagnaia. Yamaha non scenderà più in pista
Questa mattina a Sepang, le prove della MotoGP sono cominciate con la sessione mattutina del secondo giorno.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: PREVIEW DEL TEST: a Phillip Island l’ultima due giorni per WorldSBK e WorldSSP prima del via del 2026; La YAMAHA RACING EXPERIENCE torna nel 2026!; Superbike al via su Sky, ecco le 'entry list': tutti i team e i piloti; Bulega davanti a Montella nella FP1 del Test Ufficiale in Australia, Baldassarri quarto.
Pata Maxus Yamaha si presenta in vista della stagione 2026 puntando alla vittoria e a lottare per il CampionatoDopo un 2025 con importanti traguardi raggiunti e dopo aver salutato il pilota più grande di sempre nella storia del Campionato del Mondo MOTUL FIM Superbike, il team Pata Maxus Yamaha ha sostituito ... worldsbk.com
Yamaha Motor Europe ha presentado oficialmente las motos que confiarán a los equipos Pata Maxus Yamaha y GRT para la temporada 2026 del Campeonato Mundial de Superbikes, que marca el undécimo año de colaboración con el patrocinador Pata. facebook