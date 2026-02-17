Pata Maxus Yamaha torna in pista a Phillip Island | Vierge e Locatelli al lavoro nel test ufficiale WorldSBK

Il Pata Maxus Yamaha torna in pista a Phillip Island con Xavi Vierge e Andrea Locatelli, che si allenano durante il test ufficiale prima dell’inizio del campionato WorldSBK. La squadra ha presentato per la prima volta i suoi colori australiani nel 2026, lavorando su nuove strategie e miglioramenti tecnici per affrontare la stagione. Durante i due giorni di prove, i piloti hanno concentrato le loro sessioni su regolazioni della moto e gestione della pista, che si trova a pochi chilometri dall’Oceano Pacifico.

Il Pata Maxus Yamaha ha mostrato per la prima volta in pista nel 2026 i propri colori “Down Under” con Xavi Vierge e Andrea Locatelli, impegnati nel test ufficiale di due giorni a Phillip Island, ultimo banco di prova prima del via del Campionato del Mondo FIM Superbike. Il test, disputato sul Phillip Island Grand Prix Circuit in Australia, si è concluso oggi e ha offerto indicazioni importanti, tra adattamento, gestione gomme e preparazione in chiave gara. Poche gomme, poco tempo: un test da gestire con strategia. Con opzioni di pneumatici limitate, le otto ore complessive di attività in pista – distribuite in quattro sessioni da due ore – hanno imposto un approccio diverso dal solito. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com

Remy Gardner e Stefano Manzi hanno concluso l’ultimo test a Phillip Island il 17 febbraio, perché devono preparare al meglio il debutto nel campionato WorldSBK 2026.

