Sabato sfortunato per GYTR GRT Yamaha a Phillip Island | ritiri per Gardner e Manzi in Gara 1

Sabato difficile per il GYTR GRT Yamaha a Phillip Island, con due ritiri in Gara 1. Remy Gardner e Stefano Manzi hanno dovuto abbandonare la corsa a causa di problemi tecnici alle loro moto. Entrambi i piloti avevano iniziato bene la gara, ma sono stati costretti a fermarsi dopo pochi giri. La squadra ora analizza le cause di questi incidenti, mentre i fan attendono aggiornamenti sui prossimi appuntamenti.

Giornata complicata per il GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team sullo spettacolare tracciato di Phillip Island, dove sia Remy Gardner sia Stefano Manzi sono stati costretti al ritiro in Gara 1 del Mondiale Superbike 2026. Un sabato amaro in Australia, su una pista veloce e iconica che non perdona, soprattutto quando entrano in gioco variabili come grip e gestione della gomma. Gardner: buona qualifica, partenza aggressiva e poi problemi di aderenza. Per Remy Gardner, idolo di casa, la giornata era iniziata con un lavoro utile in FP3, utile a preparare al meglio il doppio appuntamento con Superpole e Gara 1.🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com

