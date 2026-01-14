Sony Microsoft e Nintendo stanno collaborando per un gaming più sicuro su PlayStation Xbox e Switch

Sony, Microsoft e Nintendo hanno confermato e rafforzato la loro collaborazione per migliorare la sicurezza nell’esperienza di gioco su PlayStation, Xbox e Switch. L’obiettivo è implementare misure condivise che garantiscano un ambiente più protetto e affidabile per tutti gli utenti, promuovendo pratiche responsabili e tutela dei dati. Questa collaborazione evidenzia l’impegno delle aziende nel garantire un gaming più sicuro e rispettoso delle esigenze dei giocatori.

Sony, Microsoft e Nintendo hanno ribadito e rafforzato la loro collaborazione per rendere il gaming più sicuro su PlayStation, Xbox e Switch. A cinque anni dall'annuncio iniziale, l'alleanza mostra oggi una struttura più solida e coordinata, come evidenziato da un report pubblicato da Microsoft e da un aggiornamento condiviso anche da Sony Interactive Entertainment. L'obiettivo comune è migliorare la tutela dei giocatori, con particolare attenzione ai minori, attraverso azioni concrete e condivise. La vicepresidente della divisione Gaming Trust & Safety di Microsoft, Kim Kunes, ha spiegato su Xbox Wire che la partnership nasce dalla consapevolezza che le sfide della sicurezza online non possono essere affrontate da un singolo attore.

