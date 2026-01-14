Sony Microsoft e Nintendo stanno collaborando per un gaming più sicuro su PlayStation Xbox e Switch

Da game-experience.it 14 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Sony, Microsoft e Nintendo hanno confermato e rafforzato la loro collaborazione per migliorare la sicurezza nell’esperienza di gioco su PlayStation, Xbox e Switch. L’obiettivo è implementare misure condivise che garantiscano un ambiente più protetto e affidabile per tutti gli utenti, promuovendo pratiche responsabili e tutela dei dati. Questa collaborazione evidenzia l’impegno delle aziende nel garantire un gaming più sicuro e rispettoso delle esigenze dei giocatori.

Sony, Microsoft e Nintendo hanno ribadito e rafforzato la loro collaborazione per rendere il gaming più sicuro su PlayStation, Xbox e Switch. A cinque anni dall’annuncio iniziale, l’alleanza mostra oggi una struttura più solida e coordinata, come evidenziato da un report pubblicato da Microsoft e da un aggiornamento condiviso anche da Sony Interactive Entertainment. L’obiettivo comune è migliorare la tutela dei giocatori, con particolare attenzione ai minori, attraverso azioni concrete e condivise. La vicepresidente della divisione Gaming Trust & Safety di Microsoft, Kim Kunes, ha spiegato su Xbox Wire che la partnership nasce dalla consapevolezza che le sfide della sicurezza online non possono essere affrontate da un singolo attore. 🔗 Leggi su Game-experience.it

sony microsoft e nintendo stanno collaborando per un gaming pi249 sicuro su playstation xbox e switch

© Game-experience.it - Sony, Microsoft e Nintendo stanno collaborando per un gaming più sicuro su PlayStation, Xbox e Switch

Leggi anche: Divinity: Original Sin 2 è ora disponibile su PS5, Xbox Series X|S e Nintendo Switch 2, ecco il trailer di lancio

Leggi anche: Final Fantasy 7 Remake, Digital Foundry elogia le versioni Nintendo Switch 2 e Xbox Series X|S

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

I videogiochi di cui forse si parlerà nel 2026; L'arrivo di Call of Duty su Switch 2 è imminente? Spunta un leak; Tales of Berseria Remastered svela risoluzione e frame rate su Nintendo Switch, PS5 e Xbox Series X | S; INIZIA SUBITO DRAGON QUEST VII REIMAGINED CON UNA DEMO GRATUITA.

sony microsoft nintendo stannoSony, Microsoft e Nintendo stanno collaborando per un gaming più sicuro su PlayStation, Xbox e Switch - Sony, Microsoft e Nintendo hanno ribadito e rafforzato la loro collaborazione per rendere il gaming più sicuro su PlayStation, Xbox e Switch. msn.com

sony microsoft nintendo stannoXbox, PlayStation e Switch: Microsoft, Sony e Nintendo collaborano per un gaming sicuro - Microsoft descrive gli impegni presi con Sony e Nintendo per garantire la sicurezza dei videogiocatori su piattaforme Xbox, PlayStation e Switch ... everyeye.it

Microsoft, Sony e Nintendo stanno lì per fare soldi, forse è il caso di piantarla di fare le classifiche dei più buoni e dei più cattivi - Molti videogiocatori sognano ancora che il loro produttore hardware del cuore sia più buono di quello del giocatore del banco accanto. multiplayer.it

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.