peter gomez confessa gherardo colombo e ottavia piccolo

Davidemaggio.it | 29 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Peter Gomez torna questa sera, sabato 29 novembre, su Rai 3 alle 20.15 con un nuovo appuntamento de La Confessione, il programma di interviste a tutto tondo a personaggi della politica, dello spettacolo, del mondo della cultura e dello sport. Anticipazioni e ospiti del 29 novembre 2025. Il direttore del sito del Fatto Quotidiano in questa puntata intervista l’ex magistrato Gherardo Colombo, che ripercorre i grandi casi della sua carriera – dal delitto Ambrosoli alla vicenda Sindona, dalla scoperta della Loggia P2 fino a Mani Pulite – e il lungo impegno dedicato all’educazione alla legalità. A seguire, Ottavia Piccolo racconta una vita intera trascorsa sul palco e sul set, dagli esordi giovanissimi ai maestri che l’hanno guidata, fino al teatro civile con i testi di Stefano Massini e al suo costante impegno per la libertà di espressione, incluso l’appello per la liberazione del cooperante Alberto Trentini. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

