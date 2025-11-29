Peter Gomez confessa Gherardo Colombo e Ottavia Piccolo

Peter Gomez torna questa sera, sabato 29 novembre, su Rai 3 alle 20.15 con un nuovo appuntamento de La Confessione, il programma di interviste a tutto tondo a personaggi della politica, dello spettacolo, del mondo della cultura e dello sport. Anticipazioni e ospiti del 29 novembre 2025. Il direttore del sito del Fatto Quotidiano in questa puntata intervista l’ex magistrato Gherardo Colombo, che ripercorre i grandi casi della sua carriera – dal delitto Ambrosoli alla vicenda Sindona, dalla scoperta della Loggia P2 fino a Mani Pulite – e il lungo impegno dedicato all’educazione alla legalità. A seguire, Ottavia Piccolo racconta una vita intera trascorsa sul palco e sul set, dagli esordi giovanissimi ai maestri che l’hanno guidata, fino al teatro civile con i testi di Stefano Massini e al suo costante impegno per la libertà di espressione, incluso l’appello per la liberazione del cooperante Alberto Trentini. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it © Davidemaggio.it - Peter Gomez confessa Gherardo Colombo e Ottavia Piccolo

Altri contenuti sullo stesso argomento

«Pochi mesi prima che Sharon Tate fosse uccisa dalla “famiglia” di Charles Manson, girai un film con lei, un film che non ho mai visto e che per fortuna sparì». #LaConfessione di Ottavia Piccolo a Peter Gomez, sabato ore 20.15 su Rai3. Vai su X

I fatti e tutti gli aggiornamenti con la redazione del Fattoquotidiano.it e il direttore Peter Gomez - facebook.com Vai su Facebook

Ballando con le Stelle 2025, quinta puntata: scontro Lucarelli-D’Urso, Coriandoli e Convertini a rischio eliminazione - La Confessione: Peter Gomez confessa l'ex magistrato Gherardo Colombo e l'attrice Ottavia Piccolo. Scrive davidemaggio.it

Se Peter Gomez Homen in Rai si è trasformato in Marzullo - Il giornalista è tornato su Rai3 con «La Confessione», ma per il suo stile e le sue domande si sta «marzullizzando» sempre di più ... Secondo msn.com