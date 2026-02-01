Elezioni provinciali centrodestra punta sul listone unico E' sfida ai 4 gruppi ' avversari'

Questa mattina il centrodestra ha presentato un fronte unito per le imminenti elezioni provinciali di Caserta, in programma sabato primo marzo. I partiti alleati hanno deciso di correre con un listone unico, lasciando da parte le divisioni e puntando a conquistare il voto contro i quattro gruppi avversari. La strategia di unità mira a rafforzare la posizione del centrodestra e a sfidare gli altri schieramenti con una sola candidatura forte.

Il centrodestra serra i ranghi in vista delle elezioni provinciali di Caserta, in programma sabato 1° marzo, e sceglie la strada dell'unità. Alla competizione elettorale, infatti, l'area moderata si presenterà con un "listone" unico Fratelli d'Italia–Forza Italia–Lega, che sarà affiancato da una.

