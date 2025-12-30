L' opposizione attacca il centrodestra | A vuoto l' assemblea della Nuova Pescara per un pasticcio nuova seduta il 31 dicembre

A causa di un disguido organizzativo, l’assemblea costitutiva della Nuova Pescara è stata rinviata a nuova data, prevista per il 31 dicembre. La mancata riunione, sostenuta dall’opposizione, evidenzia tensioni tra le forze politiche e problemi di gestione degli uffici comunali. La ripresa dell’assemblea rappresenta un passo importante per l’avvio delle procedure di costituzione, ma resta da chiarire le cause del rinvio e le implicazioni politiche.

Per un pasticcio del centrodestra, in particolare degli uffici del sindaco Masci e del presidente Gianni Santilli, va a vuoto la seduta dell'assemblea costitutiva della Nuova Pescara, che sarà riconvocata per la mattina del 31 dicembre. A dirlo i consiglieri comunali del Comune di Pescara dei.

