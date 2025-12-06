Carcere di Barcellona scoperti cellulari e droga

Sei telefoni cellulari e alcune dosi di droga sono stati sequestrati dalla Polizia penitenziaria all’interno della Casa circondariale di Barcellona Pozzo di Gotto. Il ritrovamento, frutto di un’articolata attività investigativa, riaccende l’allarme sulla sicurezza del carcere, già alle prese con. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

