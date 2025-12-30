carceri a dicembre a poggioreale trovati 62 cellulari e un kg droga

A dicembre, nel carcere di Poggioreale, sono stati sequestrati 62 cellulari e circa un chilogrammo di droga. Nel corso del 2025, i controlli hanno portato al sequestro complessivo di 540 telefoni e 16 chilogrammi di sostanze illecite. Questi dati evidenziano le difficoltà nella gestione della sicurezza e delle attività di contrasto all’illegalità nelle strutture detentive.

Tempo di lettura: 2 minuti Solo a dicembre nel carcere di Poggioreale sono stati trovati 62 smartphone e circa un chilo di droga: in tutto il 2025 è di 540 telefonini e 16 kg di droga l’ ammontare dei sequestri. A renderlo noto è l’ Uspp. “ Questi numeri – spiegano il presidente Moretti e il segretario regionale Auricchio – non sono solo dati statistici, ma il segno tangibile che lo Stato è presente grazie alla polizia penitenziaria che garantisce un ambiente detentivo sicuro e legale”. I due sindacalisti non mancano di ricordare che il personale delle carceri opera “in condizioni di deficit di organico” per questo ribadisce con forza la necessità “di schermare le sezioni detentive con l’installazione immediata di inibitori di segnale, come i jammer, per evitare specie alla criminalità organizzata di avere contatti con l’esterno”. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

