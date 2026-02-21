Pericolo istamina nel tonno e listeria nella tartare nuovi richiami alimentari | Non consumare i prodotti

Il Ministero della Salute ha avvisato che alcuni lotti di tonno contengono livelli elevati di istamina, mentre altre tartare di scottona sono state findate contaminate da listeria. Questi richiami riguardano prodotti venduti in supermercati e ristoranti, con specifici marchi e date di scadenza coinvolti. Le autorità raccomandano di evitare il consumo di questi alimenti per prevenire problemi di salute. Le aziende interessate stanno ritirando i prodotti dal mercato.