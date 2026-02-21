Pericolo istamina nel tonno e listeria nella tartare nuovi richiami alimentari | Non consumare i prodotti
Il Ministero della Salute ha avvisato che alcuni lotti di tonno contengono livelli elevati di istamina, mentre altre tartare di scottona sono state findate contaminate da listeria. Questi richiami riguardano prodotti venduti in supermercati e ristoranti, con specifici marchi e date di scadenza coinvolti. Le autorità raccomandano di evitare il consumo di questi alimenti per prevenire problemi di salute. Le aziende interessate stanno ritirando i prodotti dal mercato.
Il ministero della Salute ha pubblicato due nuovi comunicati per dei richiami di prodotti alimentari, si segnala un rischio chimico per il tonno e un rischio microbiologico per la tartare di scottona: lotti e marchi interessati.🔗 Leggi su Fanpage.it
