Negli ultimi giorni il ministero della Salute ha segnalato alcuni prodotti alimentari, in particolare prosciutto e affettati, per rischio microbiologico, più precisamente per possibili contaminazioni da Listeria Monocytogenes. Gli ultimi richiami comparsi sul sito del ministero della Salute risalgono al 24 dicembre scorso e riguardano alcuni affettati: un prosciutto cotto e fesa di tacchino arrosto di Lenti&Lode. Il giorno precedente era stato pubblicato una segnalazione per l’arista al forno Fior Fiore Coop: anche qui richiamo per rischio microbiologico per possibile presenza di Listeria Monocytogenes. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Prosciutto cotto, richiami per listeria: i marchi segnalati dal ministero della Salute

Leggi anche: Rischio listeria, l'avviso del Ministero della Salute: arista, fesa di tacchino e prosciutto cotto ritirati

Leggi anche: Rischio botulino, Salmonella e allergeni: nuovi richiami alimentari segnalati dal Ministero della Salute

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Prosciutto cotto alta qualità e Fesa di tacchino ritirati dal commercio per rischio Listeria: i lotti interessati; Supermercati, prosciutto e tacchino richiamati dal mercato la vigilia di Natale per batterio patogeno: la nota del Ministero; Allerta alimentare sulle tavole di Natale per rischio Listeria: questi antipasti e pane ritirati dal commercio; Lotto di ciccioli richiamato dal commercio per presenza di Listeria: l'avviso del Ministero della salute.

Prosciutto cotto e listeria, scattano i richiami: cosa significa per i consumatori - Prosciutto cotto listeria: perché alcuni prodotti sono stati ritirati. msn.com