Allarme listeria e istamina in prosciutti tacchino alici e arista al forno | tutti i lotti dei prodotti ritirati dal mercato dal Ministero della Salute

Tre richiami alimentari nel giro di quarantott’ore, proprio nei giorni di Natale. Un campanello d’allarme che ha portato il Ministero della Salute, in collaborazione con alcune catene della grande distribuzione, a diffondere una serie di avvisi precauzionali per possibile contaminazione da Listeria monocytogenes e, in un caso, per livelli eccessivi di istamina. I prodotti coinvolti appartengono a marchi e operatori diversi e comprendono salumi e arrosti pronti, alimenti tipici delle tavole delle feste. Prosciutto cotto e fesa di tacchino: i lotti ritirati per Listeria. Il 24 dicembre il Ministero della Salute ha segnalato il richiamo precauzionale di due prodotti a marchio LENTI, entrambi per possibile presenza del batterio Listeria. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

