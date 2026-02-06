La Juventus ha presentato la nuova quarta maglia con strisce orizzontali, e subito divisi i tifosi. La decisione di usare un design vintage, richiamando i modelli della stagione 1996-97, ha portato a reazioni contrastanti. Alcuni apprezzano il ritorno alle origini, altri invece preferirebbero qualcosa di più innovativo. La scelta di Adidas punta proprio a riprendere uno stile già visto, creando così un collegamento con il passato della squadra. Intanto, tra chi sostiene e chi critica, la maglia diventa il nuovo argomento caldo tra i tifosi bian

Ricordate la stagione 1996-97, quella in cui la Juve esponeva sulle maglie e sul proprio pullman la Champions League vinta a Roma e durante la quale riuscì a mettere le mani sulla Coppa Intercontinentale a Tokyo? L'idea condivisa tra Juve e Adidas sulle strisce orizzontali per la nuova quarta maglia 2026-27 ha radici proprio in quel preciso momento della storia. La quarta soluzione per le maglie da gioco in queste ore fa discutere molto i tifosi, dividendoli: è la prima volta che le strisce juventine vengono capovolte in campo, ma la proposta è vintage perché utilizzata trent'anni fa per le maglie da passeggio. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Juve, le strisce orizzontali della quarta maglia dividono i tifosi: ma c'è un precedente storico...

La Juventus ha mostrato in anteprima la sua nuova quarta maglia.

La Juventus presenta la quarta maglia per la stagione 2025-2026, e cambia totalmente rispetto al passato.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

