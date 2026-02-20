Strisce orizzontali e numeri rossi | Juve ecco la quarta maglia che divide già i tifosi

La Juve presenta la quarta maglia con strisce orizzontali e numeri rossi, scelta che ha sollevato polemiche tra i tifosi. La maglia sarà indossata domani contro il Como e già disponibile nei negozi ufficiali. La decisione del club e di Adidas ha diviso gli appassionati, alcuni apprezzano il design retrò, altri lo criticano. Questa divisa riprende un modello usato nella stagione 1996-97, quando era destinata alle casacche da passeggio. La squadra si prepara a scendere in campo con questa nuova maglia vintage.

Ricordate la stagione 1996-97, quella in cui la Juve esponeva sulle maglie e sul proprio pullman la Champions League vinta a Roma e durante la quale riuscì a mettere le mani sulla Coppa Intercontinentale a Tokyo? L'idea condivisa tra Juve e Adidas sulle strisce orizzontali per la nuova quarta maglia 2026-27 ha radici proprio in quel preciso momento della storia. La quarta soluzione per le maglie da gioco è stata svelata ufficialmente stamani e verrà indossata domani in occasione della sfida contro il Como. Nata da una collaborazione tra Juventus, Adidas e lo Studio Sgura di Giampaolo Sgura, viene lanciata in versione a manica lunga ed è già in vendita in queste ore sullo shop del club al prezzo di partenza di 160€ (escluse le varie patch e i numeri, rossi, senza nomi, aggiungibili).