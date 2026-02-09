Una piuma tra i capelli sta conquistando TikTok. La moda arriva dalla generazione Z, che si diverte a riproporre stili e look del passato. Sempre più giovani mostrano come indossare una piuma tra i capelli, creando nuovi modi di interpretare un vecchio trend. La richiesta è tanta, e sui social si vedono già i primi tutorial e video di chi prova a replicarlo. La moda sembra semplice, ma si trasforma in un vero e proprio fenomeno tra i più giovani.

Alla GenZ piace guardare al passato e soprattutto alle tendenze che hanno fatto la storia di alcuni decenni. Dopo gli anni ’80 e ’90, sono gli anni 2000 a essere tornati alla ribalta sia nel campo del make-up che della moda. Dopo aver visto l’esplosione del make-up azzurro e la denim mania, adesso è il turno dei capelli. Se i tagli ispirati ai Y2K non si contano più, adesso è il momento degli accessori e su tutti spiccano le piume tra i capelli. Vere o sintetiche, hanno deciso di rendere più colorata la nostra capigliatura e su TikTok ci sono migliaia di creator che ci spiegano come applicarle e dare al nostro look un mood più allegro. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Una piuma tra i capelli. Come replicare il nuovo trend che sta ossessionando TikTok

Approfondimenti su TikTok Trend

Il trend Messy eye make-up, virale su TikTok, si distingue per la sua semplicità e naturalezza.

Il trend “Come cucinavo nel prime” su TikTok sta attirando l’attenzione di vip, sportivi e utenti comuni.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ranking The Best 80’s Hair Hack Trend #hair #80s #shorts

Ultime notizie su TikTok Trend

Argomenti discussi: Meglio nudi che coperti di piume. Il blitz di Peta in piazza Duomo nella Milano in modalità Olimpiadi; Parola di Francesco, mezzo secolo di Rimmel; Elena Curtoni si tuffa sui Giochi: A Cortina ho già vinto, è un posto che mi è sempre piaciuto; Volkanovski difende il titolo dei pesi piuma contro Lopes nella rivincita a UFC 325.

HEN - STORIA DI UNA PIUMAHen - Storia di una piuma (Kota) - Un film di György Pálfi. Drammatico, Germania, Grecia, Ungheria, 2025. Dal punto di vista di una gallina. mymovies.it

Nuovo Blauer Herbon P/E ’26 Davanti piuma, maniche e retro in neoprene: leggero, tecnico, super contemporaneo. Il capo statement della stagione.#Blauer #BlauerHerbon #PrimaveraEstate2026 #FashionTech #StreetwearLuxury facebook