Trend 2016 perché la Gen Z sta resettando i social a 10 anni fa?

Nel 2016 si nota un ritorno alle origini dei social media, con la Generazione Z che preferisce adottare modalità e contenuti simili a quelli di dieci anni fa. Mentre l’intelligenza artificiale e le nuove tecnologie avanzano, molti giovani utenti riscoprono un modo di interagire più semplice e autentico, riportando l’attenzione a pratiche e stili di comunicazione più essenziali. Questo fenomeno rivela un desiderio di autenticità e di ritorno alle radici digitali.

AGI - Mentre il mondo si interroga sulle ultime frontiere dell’ intelligenza artificiale generativa, una fetta enorme di utenti social ha deciso di premere il tasto "indietro". Basta scrollare TikTok o Instagram per rendersene conto. Siamo nel 2026, ma sembra di essere tornati nell'anno di Lemonade di Beyoncé e dell'elezione di Donald Trump. Il trend del 2016 non è più una semplice operazione nostalgia per Millennial nostalgici; è diventato un canone estetico che sta influenzando la moda, la musica e, soprattutto, il modo in cui comunichiamo. Per capire la portata del fenomeno, bisogna guardare agli esempi concreti che stanno intasando le bacheche. 🔗 Leggi su Agi.it

