Trend 2016 perché la Gen Z sta resettando i social a 10 anni fa?

Nel 2016 si nota un ritorno alle origini dei social media, con la Generazione Z che preferisce adottare modalità e contenuti simili a quelli di dieci anni fa. Mentre l’intelligenza artificiale e le nuove tecnologie avanzano, molti giovani utenti riscoprono un modo di interagire più semplice e autentico, riportando l’attenzione a pratiche e stili di comunicazione più essenziali. Questo fenomeno rivela un desiderio di autenticità e di ritorno alle radici digitali.

