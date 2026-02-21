Perché il concorso dei notai rischia di finire in procura Alcuni candidati meditano la denuncia

Il concorso dei notai ha attirato l’attenzione dopo che sono emerse voci di raccomandazioni e irregolarità nella pubblicazione dei risultati. Alcuni candidati, insoddisfatti, stanno valutando di rivolgersi alla procura per denunciare eventuali abusi. La situazione ha già suscitato polemiche tra gli aspiranti e le autorità competenti, che cercano di fare chiarezza sulle modalità di valutazione. La questione resta al centro del dibattito pubblico.

Il caso del concorso dei notai, con la pubblicazione di presunte raccomandazioni su alcuni candidati al posto dei reali risultati della prova scritta, rischia di allargarsi. Secondo quanto riporta il Corriere della Sera le chat degli aspiranti notai sono in fibrillazione. E qualcuno medita la denuncia. «Io propongo di farla denuncia, ogni anno c’è chi si lamenta dei risultati, tante accuse e nessuna prova concreta, quest’anno abbiamo sotto gli occhi un documento gravissimo, non possiamo fare finta di niente, è una questione di giustizia, se stiamo fermi è come se fossimo complici» è uno dei messaggi che si legge.🔗 Leggi su Open.online

Vicino ad alcuni candidati i nomi dei "santi in paradiso": le indicazioni (poco) segrete al concorso per notaiIl Consiglio nazionale ha pubblicato un documento, poi rimosso, che conteneva indicazioni poco chiare sul concorso per notai.

Concorso notai, spuntano commenti vicino ai nomi dei candidati: “Carina, graziato e San Tommaso”Durante il concorso per diventare notaio, sono comparsi commenti insoliti vicino ai nomi dei candidati, come “Carina”, “Graziato” e “San Tommaso”.

Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.