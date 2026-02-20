Vicino ad alcuni candidati i nomi dei santi in paradiso | le indicazioni poco segrete al concorso per notai

Il Consiglio nazionale ha pubblicato un documento, poi rimosso, che conteneva indicazioni poco chiare sul concorso per notai. Tra le pagine scomparse, sono stati trovati nomi di santi che si trovavano accanto ad alcuni candidati. Questi ultimi hanno superato le prove scritte nel 2024, ma ora si indaga sul possibile collegamento tra i nomi e le loro prestazioni. La vicenda ha attirato l’attenzione di chi segue da vicino il mondo delle professioni legali. Restano ancora molti dubbi su cosa abbia spinto alla pubblicazione e cancellazione di quel documento.

«Carina» «graziato» «fenomeno». Sono gli «appunti» scritti accanto ai nomi dei candidati notai che hanno superato le prove scritte del novembre 2024, e che dovrebbero affrontare le prove orali entro qualche settimana. Il file Excel, che sembra essere stato predisposto ad uso e consumo della commissione (composta da 6 docenti universitari, 9 magistrati e 9 notai), è stato pubblicato per errore ieri, 19 febbraio, sul sito del Consiglio nazionale del notariato. Pubblicato e poi rimosso nel giro di qualche minuto, il download dei candidati però è stato più veloce e in un batter d'occhio gli screenshot hanno cominciato a girare su blog e social, generando commenti, accuse e annunci di ricorsi.