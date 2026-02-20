Concorso notai spuntano commenti vicino ai nomi dei candidati | Carina graziato e San Tommaso
Durante il concorso per diventare notaio, sono comparsi commenti insoliti vicino ai nomi dei candidati, come “Carina”, “Graziato” e “San Tommaso”. Questa stranezza è stata scoperta in una colonna dedicata al “Santo del giorno” nel file di lavoro. È probabile che qualcuno abbia inserito quei riferimenti per scherzo o come segno di incoraggiamento. La presenza di questi commenti ha attirato l’attenzione di chi segue da vicino la selezione. Ora si indaga su come siano finiti quei dettagli nella lista ufficiale.
In una colonna apposita del file, dal titolo "Santo del giorno", sono apparsi alcuni nomi di figure cattoliche accanto ai nomi dei candidati che dovranno presto affrontare la parte orale dell'esame per diventare notaio. "Santa Bernardette", "San Tommaso D'Aquino", "Santa Matilde di Hackeborn", "San Giovanni Paolo II", sono solo alcuni degli appellativi presenti L'articolo Concorso notai, spuntai vicino ai nomi dei candidati: “Carina, graziato e San Tommaso” proviene da Il Difforme.🔗 Leggi su Ildifforme.it
Leggi anche: Concorso per notai, quei giudizi sui candidati caricati online per errore: «È carina», «graziato», «fenomeno»
Leggi anche: Vicino ad alcuni candidati i nomi dei "santi in paradiso": le indicazioni (poco) segrete al concorso per notaiVedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Concorso per notai, online i risultati con commenti sessisti e frasi sarcasticheRoma, 18 giugno 2019 (Foto Ufficio Stampa ANPAL/LaPresse) Polverone sul concorso per l’ammissione alla ... msn.com
Notai, bufera per il testo online con giudizi sui candidati del concorso(ANSA) - ROMA, 20 FEB - Bufera sul concorso per notai del novembre del 2024: in un documento, comparso per pochi minuti ieri sul sito del Consiglio nazionale del Notariato, e poi rimosso, compaiono ap ... tuttosport.com
La Pontificia Università San Tommaso d'Aquino - Angelicum, situata nel cuore di Roma, è un centro di formazione teologica, filosofica, sociale e giuridica ispirato al pensiero di San Tommaso d'Aquino, con studenti da oltre 95 paesi www.angelicum.it/it/ - facebook.com facebook