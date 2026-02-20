Concorso notai spuntano commenti vicino ai nomi dei candidati | Carina graziato e San Tommaso

Durante il concorso per diventare notaio, sono comparsi commenti insoliti vicino ai nomi dei candidati, come “Carina”, “Graziato” e “San Tommaso”. Questa stranezza è stata scoperta in una colonna dedicata al “Santo del giorno” nel file di lavoro. È probabile che qualcuno abbia inserito quei riferimenti per scherzo o come segno di incoraggiamento. La presenza di questi commenti ha attirato l’attenzione di chi segue da vicino la selezione. Ora si indaga su come siano finiti quei dettagli nella lista ufficiale.