Langosteria apre un nuovo locale di successo dal giorno uno

Quando si parla di futuro della ristorazione, Langosteria è ormai un caso di studio. Non solo perché il gruppo di Enrico Buonocore ha superato i 60 milioni di fatturato annuo, con ristoranti sempre pieni da Milano a Parigi, pur restando fuori dal firmamento delle stelle Michelin. Ma perché incarna nella pratica molte delle idee che sono la ricetta perfetta per il locale di successo: il ristorante come impresa prima che come palcoscenico, la centralità dell’ospite, la tecnica al servizio del piacere, non dell’ego. E in occasione della nuova apertura a due passi letterali dalla via più mitica di Milano, Montenapoleone, proviamo a capire quali sono gli ingredienti di questo piatto-impresa che è diventato a buon diritto il più amato e il più invidiato dai ristoratori, che lo guardano come un mito ma non riescono a replicarne la sostanza. 🔗 Leggi su Linkiesta.it © Linkiesta.it - Langosteria apre un nuovo locale, di successo dal giorno uno

