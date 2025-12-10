Pensione sempre più lontana per chi ha redditi bassi dal 2028

Dal 2028, andare in pensione potrebbe diventare più difficile per milioni di lavoratori con redditi bassi. Secondo la Cgil, l’aumento dell’età pensionabile e le modifiche alle norme contributive rappresentano una vera e propria trappola, costringendo molti a lavorare fino a cinque mesi in più per raggiungere il minimo contributivo.

L'allarme della Cgil: una trappola per milioni di lavoratori. Andare in pensione diventerà ancora più difficile, soprattutto per i cinque milioni di lavoratori con redditi bassi che dal 2028 rischiano di dover lavorare fino a cinque mesi in più per raggiungere il minimale contributivo. È quanto emerge da un'analisi dell' Osservatorio previdenza della Cgil, che evidenzia come l'aumento dei requisiti previsto dall'articolo 43 della manovra – +1 mese nel 2027 e +3 mesi dal 2028 rispetto ai 67 anni di età e ai 42 anni e 10 mesi di contributi per gli uomini e 41 anni e 10 mesi per le donne – colpisca soprattutto chi già oggi vive in condizioni di lavoro povero.