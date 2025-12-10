Pensione sempre più lontana per chi ha redditi bassi dal 2028
Dal 2028, andare in pensione potrebbe diventare più difficile per milioni di lavoratori con redditi bassi. Secondo la Cgil, l’aumento dell’età pensionabile e le modifiche alle norme contributive rappresentano una vera e propria trappola, costringendo molti a lavorare fino a cinque mesi in più per raggiungere il minimo contributivo.
ABBONATI A DAYITALIANEWS L’allarme della Cgil: una trappola per milioni di lavoratori. Andare in pensione diventerà ancora più difficile, soprattutto per i cinque milioni di lavoratori con redditi bassi che dal 2028 rischiano di dover lavorare fino a cinque mesi in più per raggiungere il minimale contributivo. È quanto emerge da un’analisi dell’ Osservatorio previdenza della Cgil, che evidenzia come l’aumento dei requisiti previsto dall’articolo 43 della manovra – +1 mese nel 2027 e +3 mesi dal 2028 rispetto ai 67 anni di età e ai 42 anni e 10 mesi di contributi per gli uomini e 41 anni e 10 mesi per le donne – colpisca soprattutto chi già oggi vive in condizioni di lavoro povero. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com
Manovra, sale l’aliquota sugli affitti brevi, pensione più lontana, meno tasse sui festivi: chi ci guadagna e chi ci perde | Il testo in pdf
Pensione più lontana, dal 2067 serviranno almeno 70 anni di età
Pensione più lontana dal 2027: ecco per chi, e chi invece sarà escluso dall’aumento dell’età
Ma non dovevano abolire la legge Fornero? Pensione più lontana per chi guadagna meno di 12.551 euro I conti della Cgil, penalizzato chi è in part time - facebook.com Vai su Facebook
L'aumento di tre mesi per l'accesso alla pensione nel 2028, previsto sulla base della crescita dell'aspettativa di vita, non basterà per lasciare il lavoro per chi ha una retribuzione inferiore al minimale contributivo, pari a 12.551 euro nel 2025. #ANSA Vai su X
Pensione più lontana per chi guadagna meno di 12.551 euro - L'aumento di tre mesi per l'accesso alla pensione nel 2028, previsto sulla base della crescita dell'aspettativa di vita, non basterà per lasciare il lavoro per chi ha una retribuzione inferiore al ... Da ansa.it
Il prezzo di benzina, diesel e gpl oggi quifinanza.it
Mai esagerare con la dolcezza: 15 falsi miti su zuccheri e dolcificanti iodonna.it
La Clai all’esame verità: "Sarà una battaglia sportiva" sport.quotidiano.net
Vacanze di Natale 2025: 14 offerte per partire senza andare troppo lontani vanityfair.it
Volley giovanile. Tremila appassionati alla 15esima edizione del Torneo KVL sport.quotidiano.net
Non è un torneo per chi vuol far polemiche sterili zonawrestling.net