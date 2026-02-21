Pegula trionfa a Dubai | 10° titolo e sorpasso in classifica WTA

Jessica Pegula conquista il suo decimo titolo WTA a Dubai, vincendo la finale contro Elina Svitolina con un punteggio di 6-2, 6-4. La giocatrice americana ha mostrato una grande determinazione, sfruttando le occasioni sul campo. La vittoria permette a Pegula di salire in classifica e di rafforzare la sua posizione tra le prime. La finale si è giocata su un campo rapido, favorendo il suo stile di gioco aggressivo.

Jessica Pegula trionfa nel WTA Dubai Duty Free Championships 2026, superando Elina Svitolina in finale con un netto 6-2, 6-4. Con questo decimo titolo in carriera, l'americana sale al numero 2 della Race WTA, mentre Svitolina, apparsa provata dalla semifinale contro Coco Gauff, deve accontentarsi del secondo posto. Dubai ha assistito a una dimostrazione di forza da parte di Jessica Pegula, che ha dominato la finale del WTA 1000 senza lasciare spazio a un'Elina Svitolina visibilmente appesantita dagli impegni precedenti. La statunitense, testa di serie numero 4 del torneo, ha impiegato solo 73 minuti per avere la meglio sull'ucraina, chiudendo l'incontro con un punteggio di 6-2, 6-4.