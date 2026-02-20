WTA Dubai 2026 la finale sarà tra Jessica Pegula ed Elina Svitolina

Jessica Pegula e Elina Svitolina si sfideranno nella finale del WTA Dubai 2026 dopo due semifinali combattute, entrambe decise al terzo set. Pegula ha superato una testa a testa con una giocatrice statunitense, mentre Svitolina ha vinto un match molto equilibrato contro una tennista ucraina. La tensione è alta, e i tifosi attendono con entusiasmo l’ultimo atto del torneo, che si terrà domani sul campo centrale.

La finale del WTA 500 di Dubai sarà tra l’americana Jessica Pegula e l’ucraina Elina Svitolina. Due semifinali veramente tiratissime quelle di quest’oggi, finite entrambe al terzo set. Per Pegula si tratta della ventunesima finale della carriera, la prima della stagione e l’ultimo successo risale al torneo di Bad Homburg del giugno 2025. Svitolina ha già collezionato una finale quest’anno, vincendo ad Auckland, e questa è la ventiquattresima finale in carriera. Pegula ha fatto suo il derby americana con Amanda Anisimova, vincendo in rimonta contro la connazionale con il punteggio di 1-6 6-4 6-3 dopo due ore e tre minuti di gioco.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - WTA Dubai 2026, la finale sarà tra Jessica Pegula ed Elina Svitolina WTA Auckland 2026, Xinyu Wang sfiderà Elina Svitolina per il titoloLe semifinali del WTA Auckland 2026 vedranno affrontarsi Xinyu Wang ed Elina Svitolina, in una sfida decisiva per l'accesso alla finale. Pronostico e quote Aryna Sabalenka – Elina Svitolina, semifinali WTA Australian Open 29-01-2026Questa mattina alle 09:30 italiane, Aryna Sabalenka e Elina Svitolina scendono in campo per la prima semifinale degli Australian Open 2026. Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Dubai su SuperTennis: Paolini (n.6) in alto con Rybakina. Qualificazione con brivido (triplo) per Cocciaretto; Dove vedere in tv Paolini-Eala oggi, WTA Dubai 2026: orario, programma, streaming; WTA Dubai 2026: la prima avversaria di Paolini sarà Eala, si ritirano Muchova e Sakkari; Non solo Sinner: il programma su Sky. WTA Dubai: Andreeva non si ferma, bene Pegula. Rybakina costretta al ritiroAndreeva Dubai, Tennis - WTA | La russa vince e riscrive nuovi record. Avanti anche Anisimova e Tauson, alza bandiera bianca la tds n.1 ... ubitennis.com WTA Dubai 2026: Rybakina allunga la pioggia di ritiri, Gauff si salva, avanti AnisimovaOrmai il WTA 1000 di Dubai è letteralmente subissato dalla questione ritiri. Tra quelli prima dell'inizio del torneo, quelli arrivati durante lo stesso e ... oasport.it Che partita abbiamo visto! Sei match point e oltre tre ore dopo… Elina Svitolina si prende un posto nella finale contro Jessica Pegula Non perdere finale del WTA 1000 di Dubai domani alle 13:30, in diretta e in chiaro su SuperTennis o in streaming x.com WTA Finals Brisbane Australian Open Dubai Dopo tre sconfitte consecutive in semifinale, Jessica Pegula tornerà a giocare per vincere il suo decimo titolo WTA Troverà la vincitrice di Gauff-Svitolina, fra pochissimo in diretta su SuperTennis - facebook.com facebook