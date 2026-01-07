Dal Movimento 5 Stelle sostegno allo sciopero dei lavoratori Tua | La Regione sta smontando il trasporto pubblico pezzo dopo pezzo

Il Movimento 5 Stelle Abruzzo esprime il proprio sostegno allo sciopero dei lavoratori Tua previsto per giovedì 8 gennaio. I consiglieri Erika Alessandrini e Francesco Taglieri evidenziano come la Regione stia progressivamente ridimensionando il trasporto pubblico, mettendo a rischio servizi essenziali per cittadini e lavoratori. La posizione mira a sensibilizzare l’opinione pubblica sulla situazione e a promuovere un dialogo costruttivo con le istituzioni.

Sostegno pieno allo sciopero dei lavoratori della Tua, che giovedì 8 gennaio sciopereranno, arriva anche dal Movimento 5 Stelle Abruzzo, attraverso i consiglieri regionali Erika Alessandrini e Francesco Taglieri. La mobilitazione è stata proclamata dalle organizzazioni sindacali Filt Cgil, Fit.

