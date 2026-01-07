Dal Movimento 5 Stelle sostegno allo sciopero dei lavoratori Tua | La Regione sta smontando il trasporto pubblico pezzo dopo pezzo

Da chietitoday.it 7 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Movimento 5 Stelle Abruzzo esprime il proprio sostegno allo sciopero dei lavoratori Tua previsto per giovedì 8 gennaio. I consiglieri Erika Alessandrini e Francesco Taglieri evidenziano come la Regione stia progressivamente ridimensionando il trasporto pubblico, mettendo a rischio servizi essenziali per cittadini e lavoratori. La posizione mira a sensibilizzare l’opinione pubblica sulla situazione e a promuovere un dialogo costruttivo con le istituzioni.

Sostegno pieno allo sciopero dei lavoratori della Tua, che giovedì 8 gennaio sciopereranno, arriva anche dal Movimento 5 Stelle Abruzzo, attraverso i consiglieri regionali Erika Alessandrini e Francesco Taglieri. La mobilitazione è stata proclamata dalle organizzazioni sindacali Filt Cgil, Fit. 🔗 Leggi su Chietitoday.itImmagine generica

Leggi anche: Sicurezza a Faenza, Liverani (Area Liberale): “La città non può essere abbandonata pezzo dopo pezzo”

Leggi anche: Trasporto pubblico a Latina, come è andato lo sciopero dei lavoratori Csc

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Il sondaggio di Pagnoncelli: confermato il sostegno a Meloni e al governo. Il gradimento per partiti e leader; Sottopasso della Bassiana, il “no” dei Cinque Stelle e il rebus della maggioranza Furegato; Referendum, superate le 90mila firme per chiedere il voto contro la riforma Nordio; Di Lauro (M5S) a sostegno della crioconservazione degli ovociti.

movimento 5 stelle sostegnoM5S – MOVIMENTO 5 STELLE * PARLAMENTO: «CAREGIVER, QUARTINI (M5S): “GOVERNO PRENDE IN GIRO CHI SOFFRE, CAMBI ROTTA”» - Il deputato del Movimento 5 Stelle Andrea Quartini ha presentato un'interrogazione ai ministri per le Disabilità, del Lavoro e delle politiche sociali e della ... agenziagiornalisticaopinione.it

movimento 5 stelle sostegnoIl no al riarmo è il chiodo fisso del Movimento 5 Stelle: Conte ha già prenotato la piazza - Il Fatto Quotidiano, oggi, con Luca De Carolis, annuncia che nel 2026 il chiodo fisso degli ex grillini continuerà a essere il no al riarmo, il no ai soldi "che vengono sottratti alla sanità e alle ... tag24.it

movimento 5 stelle sostegnoM5S – MOVIMENTO 5 STELLE * PARLAMENTO: «INVITO STAMPA M5S – IL LAVORO CON GLI UOMINI MALTRATTANTI: UN TASSELLO ESSENZIALE DELLA RETE ANTIVIOLENZA» - Giovedì 8 gennaio 2026 alle ore 11, presso la Sala Caduti di Nassiriya del Senato della Repubblica, si terrà la conferenza stampa dal titolo "Il lavoro con ... agenziagiornalisticaopinione.it

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.