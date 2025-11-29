Robbio (Pavia), 29 novembre 2025 – Un uomo di 30 anni è in gravi condizioni dopo essere stato investito da un’auto mentre si trovava su una bici elettrice. Il giovane, un rider, è stato travolto alle 18 di oggi lungo l'ex statale 596 dei Cairoli nel tratto compreso tra Robbio e Sant'Angelo Lomellina. Il ciclofattorino, che era in sella a una bici elettrica, era diretto verso Robbio, dove è ospite di un centro migranti. L'auto che l'ha travolto viaggiava nella stessa direzione. Sul posto sono subito intervenuti gli operatori del 118. Il rider, in gravi condizioni, è stato trasportato in elicottero all'ospedale San Carlo di Milano. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Rider investito da un’auto lungo l’ex statale 596 dei Cairoli: gravissimo