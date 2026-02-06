Milano-Cortina | da Peccioli alle Olimpiadi sulla pista del bob a 4
Questa mattina il via ufficiale delle Olimpiadi di Milano-Cortina si è acceso con la cerimonia allo stadio San Siro. Tra gli atleti italiani, Eric Fantazzini si prepara a rappresentare la provincia di Pisa, pronto a scendere in pista sulla pista del bob a 4. La competizione entra nel vivo, con gli occhi puntati sugli sportivi italiani che sfidano il freddo e le difficoltà per conquistare una medaglia.
Sarà Eric Fantazzini a rappresentare la provincia di Pisa alle Olimpiadi di Milano-Cortina, che verdranno proprio oggi, 6 febbraio, il via ufficiale con la cerimonia di apertura allo stadio San Siro. L'atleta azzurro, originario di Pavia ma residente da anni a Peccioli, parteciperà nella.🔗 Leggi su Pisatoday.it
Approfondimenti su Milano Cortina
Olimpiadi invernali, Germania impressionata per la rapidità dei lavori sulla pista da Bob a Cortina (Sueddeutsche)
Bob, regole e programma alle Olimpiadi di Milano-Cortina
La gara di bob alle Olimpiadi di Milano-Cortina si avvicina.
Ultime notizie su Milano Cortina
Milano Cortina, dove vedere le Olimpiadi Invernali 2026 in tv e in streamingStasera partono ufficialmente le Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026: tra lo Stadio Meazza di Milano, Cortina d'Ampezzo, Predazzo e Livigno si svolgerà dalle ore 20 l'attesa cerimonia di apertu ... corrieredellosport.it
Milano Cortina, la cerimonia di apertura: orario, vip e tutti i segreti dell'eventoDigitate su un qualsiasi motore di ricerca Cerimonia di apertura Milano Cortina . Milioni di pagine proveranno ad anticiparvi cosa succederà stasera: gli ospiti e le star, i capi di Stato, i momenti ... corrieredellosport.it
Domani cerimonia d'apertura dei Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina. Le olimpiadi mi ricordano tanto un grandissimo campione quando ero piccola: il mitico Alberto Tomba! facebook
Dove si vedono le Olimpiadi invernali di Milano Cortina x.com
La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.