Salsomaggiore schianto tra due auto in viale Matteotti | due feriti gravi in ospedale

Mercoledì 10 dicembre, alle ore 19, si è verificato un grave incidente stradale in viale Matteotti a Salsomaggiore Terme, lungo la strada provinciale Sp 359. Due auto sono rimaste coinvolte, causando feriti gravi trasportati in ospedale. L'evento ha suscitato preoccupazione tra residenti e passanti, richiedendo l'intervento delle forze dell'ordine e dei soccorsi.

Verso le ore 19 di mercoledì 10 dicembre si è verificato un grave incidente stradale in viale Giacomo Matteotti a Salsomaggiore Terme, la strada provinciale Sp 359 a Salsomaggiore - Bardi. Due auto si sono scontrate, per cause in corso di accertamento. Sul posto sono arrivati i soccorritori del.

