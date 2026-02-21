Paura in quota | coppia scivola nel ghiaccio e perde il sentiero salvati dai soccorritori

Una coppia è finita nel ghiaccio e ha perso il sentiero a causa della neve che ha nascosto il percorso. Mentre camminavano in montagna, hanno scivolato e sono rimasti bloccati in un canalone ghiacciato. I soccorritori sono intervenuti rapidamente e li hanno tratti in salvo, evitando che la situazione peggiorasse. La temperatura sottozero e il terreno scivoloso hanno reso difficile l’intervento, ma alla fine la coppia è stata recuperata sana e salva.

Un incubo ad alta quota per due coniugi cesenati: dopo la caduta nel canale ghiacciato è scattato il complesso recupero per riportarli in sicurezza all'auto Traditi dalla neve che ha cancellato il sentiero, si sono ritrovati nel bel mezzo di un canalone ghiacciato senza via d'uscita. Protagonisti della brutta avventura, avvenuta tra Fangacci e il rifugio Fontanelle, sono due coniugi escursionisti di Cesena salvati dai tecnici della stazione Monte Falco. La coppia ha attivato i soccorsi trovandosi in forte difficoltà dopo aver smarrito il sentiero, disorientati dal manto nevoso che aveva coperto il sentiero: l'uomo è scivolato in un canalino ghiacciato, rimanendo bloccato in ambiente abbastanza impervio senza possibilità di tornare sui propri passi.