Sabato notte si è conclusa con successo una complessa operazione di salvataggio sulle ripide pareti di Falcioni di Genga, nell’anfiteatro roccioso, che ha visto l’intervento congiunto dei tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico delle Marche e dei vigili del fuoco. Tre alpinisti provenienti da Bologna, impegnati in attività sulle impegnative vie multipitch (lunghe) della zona, sono stati recuperati dopo essere rimasti bloccati in un’area particolarmente impervia. L’allarme è scattato quando i tre, dopo aver perso la corretta linea di salita e trovandosi in evidente difficoltà, hanno richiesto aiuto tramite il numero unico di emergenza 112. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Escursionisti nel terrore. Perdono la via del ritorno: salvati dai soccorritori