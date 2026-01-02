Escursione a 2.100 metri senza attrezzatura | 4 ragazzi estano bloccati su un pendio ghiacciato

Quattro giovani sono rimasti bloccati su un pendio ghiacciato a 2.100 metri durante un'escursione senza l'attrezzatura necessaria. L’incidente si è verificato giovedì 1° gennaio nella zona della Malga Pozzuolo, nel comune di Ponte di Legno. L’intervento di soccorso ha richiesto l’intervento delle autorità per mettere in sicurezza i ragazzi e garantirne il ritorno a valle.

Un’escursione affrontata senza l’equipaggiamento adeguato si è trasformata in un intervento di soccorso nel pomeriggio di giovedì 1° gennaio, nella zona della Malga Pozzuolo, nel territorio comunale di Ponte di Legno. Quattro giovani sono rimasti bloccati su un pendio ghiacciato a oltre 2.100. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it Leggi anche: Bloccati su un pendio ghiacciato: quattro giovani recuperati dai vigili del fuoco Leggi anche: Ponte di Legno, bloccati sul pendio ghiacciato, salvati dai Vigili del fuoco Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. Bloccati su un pendio ghiacciato: quattro giovani recuperati dai vigili del fuoco; Bloccati sul ghiaccio, soccorsi dal Drago. Bloccati sul ghiaccio durante un’escursione: salvati 4 ragazzi a 2100 metri nel Bresciano - L’episodio evidenzia ancora una volta l’importanza di affrontare la montagna con prudenza e l’equipaggiamento adeguato, specialmente in inverno (foto d'archivio) ... laprovinciadivarese.it

Non rientra da escursione in montagna,59enne trovato senza vita - Non rientra da un'escursione impegnativa, ritrovato senza vita questa mattina stimato conoscitore delle montagne bellunesi. ansa.it

#Turista precipita per 100 metri e muore durante un’escursione in #ValleAurina - facebook.com facebook

#Turista precipita per 100 metri e muore durante un’escursione in #ValleAurina x.com

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.