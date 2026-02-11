Recanati dimissioni in Consiglio | Petrella lascia l’opposizione attesa per la formalizzazione dell’atto

Stefano Petrella ha deciso di lasciare l’opposizione in consiglio comunale a Recanati. Ha inviato un’email in cui annuncia di dimettersi dalla sua carica. Ora si aspetta solo la formalizzazione ufficiale dell’atto. La scelta del consigliere di “Recanati Insieme” ha sorpreso alcuni e apre un nuovo capitolo nella politica locale.

Dimissioni in Consiglio a Recanati: Stefano Petrella lascia l'opposizione, formalizzazione attesa. Il consigliere comunale di Recanati Stefano Petrella, esponente della lista d'opposizione "Recanati Insieme", ha comunicato le proprie dimissioni tramite email. La procedura, tuttavia, non risulta ancora formalizzata e la sua rinuncia non potrà essere discussa nel corso del consiglio previsto per il 18 febbraio, a meno che Petrella non presenti personalmente la documentazione al Comune. Nonostante questa fase di attesa, il consigliere ha continuato a svolgere attivamente il suo ruolo, portando all'attenzione del consiglio questioni di rilevanza per la comunità locale.

