Porto Recanati uno sportello automatico per i certificati anagrafici

Nella sala d’attesa dell’ufficio anagrafe di Porto Recanati è stato installato uno "Smart Anpr". Si tratta di un totem interattivo che permette ai cittadini di ottenere in autonomia i certificati anagrafici, senza doversi rivolgere allo sportello e senza tempi di attesa. Grazie all’autenticazione con la carta d’identità elettronica, infatti, chiunque potrà accedere rapidamente alla sua posizione anagrafica e stampare in pochi secondi certificati come stato di famiglia, residenza, nascita, matrimonio e molti altri documenti disponibili sulla piattaforma nazionale dell’anagrafe nazionale della popolazione residente. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Porto Recanati, uno sportello automatico per i certificati anagrafici

