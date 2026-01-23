La Fiamma olimpica di Milano Cortina 2026 sfila nel parco del castello di Miramare VIDEO
La Fiamma olimpica di Milano Cortina 2026 è stata accolta nel Parco del Castello di Miramare, a Trieste, prima di proseguire il suo percorso verso la cerimonia ufficiale. L’evento si è svolto nel rispetto delle formalità e delle tradizioni olimpiche, coinvolgendo la comunità locale e sottolineando l’importanza simbolica di questa tappa. La visita al castello rappresenta un momento di condivisione e di valorizzazione del territorio.
Prima di giungere a Trieste, la Fiamma olimpica di Milano Cortina 2026 ha coinvolto anche il Parco del Castello di Miramare, dove è arrivata verso le 16:30. Il percorso con i tedofori si è snodato tra le Scuderie e il Castello, con giro lungo la balconata e termine in porticciolo. Successivamente.🔗 Leggi su Triesteprima.it
