Deturpata la targa nel parco di Città di Castello dedicata agli internati in Germania

La targa nei Giardini del Cassero a Città di Castello, dedicata agli internati in Germania e ai martiri della Resistenza, è stata deturpata con scritte ingiuriose. L’episodio riguarda il primo tratto del percorso delle “Pietre della Memoria” e rappresenta un atto di vandalismo che offende la memoria storica e il rispetto per le vittime.

Imbrattata con scritte ingiuriose la targa dedicata ai deportati in Germania e ai martiri della Resistenza dei Giardini del Cassero, prima tappa del percorso delle "Pietre della Memoria". La targa, che ricorda il sacrificio di 34 militari tifernati, è stata danneggiata da mani ignote con scritte.

