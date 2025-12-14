Pugilato Campionati Italiani Assoluti Under 22 | trionfa il casertano Paolo Caruso

Il pugilato italiano si anima con i Campionati Assoluti Under 22, un evento di grande importanza per il talento emergente della disciplina. Tra le giovani promesse, spicca il nome del casertano Paolo Caruso, mentre le Fiamme Oro della Polizia di Stato consolidano la loro presenza nel panorama nazionale.

Le Fiamme Oro della Polizia di Stato hanno trionfato agli Assoluti Under 22, i campionati nazionali Elite maschili e femminili della boxe tricolore. Si è aggiudicato per la quinta volta il titolo di campione italiano Paolo Caruso, 21enne casertano nella categoria M 85 kg. L'evento, indetto dalla. Casertanews.it

