Lite sulla commissione pari opportunità

Il Consiglio dell’Unione Valdera ha approvato la composizione della Commissione Pari opportunità per il biennio 2025/2026, rafforzando l’impegno del territorio nella promozione dell’uguaglianza di genere e nella lotta a ogni forma di discriminazione. La commissione svolgerà un ruolo di supporto e monitoraggio in ambito di pari opportunità, contribuendo a creare un ambiente più inclusivo e rispettoso per tutti i cittadini.

Il Consiglio dell' Unione Valdera ha approvato la composizione della Commissione Pari opportunità per il biennio 20252026, confermando l'impegno del territorio nella promozione dell' uguaglianza di genere e nel contrasto a ogni forma di discriminazione. La Commissione, organo permanente con funzioni conoscitive, consultive e di proposta, è composta da sedici membri. Otto componenti politici sono stati designati dalle amministrazioni dei Comuni dell'Unione Valdera: Sara Serafini di Buti, Marco Cecconi di Capannoli, Elena Tangredi di Bientina, Giovanna Caridi di Pontedera, Francesca Trovatelli di Palaia, Rosanna Caporali di Casciana Terme Lari, Tiziana Villani di Calcinaia e Luca Desideri di Chianni.

