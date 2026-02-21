Parco in cerca d’identità | Studenti pronti alla sfida
Il parco della Balossa sta vivendo una fase di trasformazione: cinquanta studenti si impegnano in un progetto chiamato
Cinquanta studenti tra ambiente e cultura per dare una nuova identità al parco della Balossa con " Ambient-Arti ". Gli studenti di Aslam, ente di istruzione e formazione professionale accreditato da Regione Lombardia, sono coinvolti nella valorizzazione naturalistica, sociale e culturale del territorio dell’ Area Balossa di Parco Nord Milano a Novate Milanese. Questo è reso possibile grazie al progetto Ambient-Arti da poco partito, che con la collaborazione tra Koinè cooperativa sociale e Casa Testori associazione culturale Ets, grazie al contributo di Fondazione Cariplo, vuole farne non solo un’area da proteggere, ma un luogo da vivere, raccontare e condividere con la cittadinanza, generando un impatto duraturo, rafforzando le reti educative e culturali del territorio.🔗 Leggi su Ilgiorno.it
