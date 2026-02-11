Zarco e Rea pronti per la sfida alla 8 Ore di Suzuka

La 8 ore di Suzuka si avvicina e i piloti Zarco e Rea si preparano alla grande sfida. Entrambi sono determinati a dare il massimo in questa gara, uno dei momenti più attesi dell’anno nel mondo delle corse. La competizione promette spettacolo e tensione fino all’ultimo giro.

La 8 ore di Suzuka resta uno dei banchi di prova più affascinanti del calendario, dove le sfide endurance incontrano la competitività del MotoGP. In questa cornice, Johann Zarco continua a rappresentare Honda con una continuità che alimenta le aspettative per l'edizione 2026, puntando su una dinamica di squadra che potrebbe confermarsi vincente. Nel corso delle ultime edizioni, Zarco ha collezionato due successi in due partecipazioni. Nel 2024 è stato affiancato da Takumi Takahashi, con la presenza di Teppei Nagoe a comporre la line-up, mentre nel 2025 la gara si è disputata in due piloti a causa di un infortunio di Iker Lecuona e di problemi amministrativi che hanno coinvolto Xavi Vierge. Johann Zarco si prepara al ritorno alla 8 Ore di Suzuka con Jonathan Rea Johann Zarco ha confermato la sua intenzione di puntare alla terza vittoria consecutiva alla 8 Ore di Suzuka di quest'anno. Il francese prevede di condividere una Honda con Jonathan Rea.

